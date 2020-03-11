https://static.news.ru/photo/feb34e36-63ba-11ea-9b96-fa163e074e61_660.jpg Билл Гейтс Фото: Qin Lang/Xinhua/Global Look Press

Благотворительные фонды Билла и Мелинды Гейтс, Wellcome и Mastercard выделят средства на борьбу с распространением коронавируса. Это сотрудничество стало ключевым для победы над вирусом Эбола в 2014 году.

Организации направят на расширение масштабов лечения и выявление заболевания до $125 млн. В первую очередь деньги будут направлены на разработку новых медикаментов для немедленного лечения, передаёт Life.

Как писал NEWS.ru, коронавирусом заразились более 120 тысяч человек, при этом почти 67 тысяч уже выздоровели. Погибли более 4,3 тысячи инфицированных, большинство из них — люди старше 50 лет.

В России зафиксировали 28 случаев заражения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что распространение коронавируса COVID-19 в мире стало пандемическим.