«Оснований для паники нет»: иммунолог объяснил всплеск COVID-19 в Европе

Увеличение числа заболевших коронавирусом в европейских странах связано с отменой противоэпидемических мер, заявил в интервью «Радио 1» иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. По его словам, нынешний всплеск обеспечит иммунизацию тем, кто из-за карантинных ограничений не успел столкнуться с вирусом. Медик считает, что эта волна COVID-19 может стать последней.

Надо успокоиться, никаких оснований для паники нет. Я думаю, что это «добаливают» те, кто не переболел и не вакцинировался или вакцинировался давно, у кого нет достаточного уровня защиты. То есть это люди, которые и должны заболеть, если нет никаких санитарных ограничений, — отметил специалист.

Он добавил, что если это «омикрон», тревожиться не стоит. Реальную опасность, по мнению иммунолога, может принести только всплеск заболеваемости новым штаммом, сильно отличающимся от других. При этом по всем известным разновидностям COVID-19 на планете уже сформирован коллективный иммунитет, заключил учёный.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в Германии и Китае регистрируется новая разновидность COVID-19, получившая название «стелс-омикрон». По его словам, этот штамм вскоре может стать доминирующим, поскольку он обладает ещё большей скоростью распространения, чем первоначальный вариант.