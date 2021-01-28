Пациенты с бессимптомным COVID-19 могут не вырабатывать антитела

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Порядка 17% бессимптомных пациентов с COVID-19 могут не вырабатывать антитела, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

К сожалению, у 17% лиц с подтверждённой коронавирусной инфекцией антитела не вырабатываются, — отметил Горелов, слова которого приводит РИА Новости.

Некоторое время назад министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что иммунитет у переболевших коронавирусом сохраняется 7-8 месяцев.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 19 138 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 3 793 810.

Согласно данным оперштаба, количество активных случаев составляет 492 901.

Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 26 775 человек — до 3 229 258. Жертвами COVID-19 стали 575 человек, всего зарегистрирован 71 651 летальный исход.

Ранее NEWS.ru писал, что не стоит проходить вакцинацию повторно, если пациент заболел после первой прививки от COVID-19, заявила доктор медицинских наук, заведующая клиническим отделом инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева.