Беременным и кормящим женщинам запретят вакцинацию от COVID-19

https://static.news.ru/photo/924a8706-e2e4-11ea-ae52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Агентство «Москва»

Беременным женщинам и кормящим матерям прививка от коронавируса противопоказана.

Информация об этом следует из инструкции по медицинскому применению вакцины «Гам-КОВИД-Вак», передаёт РИА Новости.

Противопоказания: беременность и период грудного вскармливания, — говорится в ней.

11 августа была зарегистрирована вакцина «Спутник V». Позже российская биофармацевтическая компания «Биннофарм» показала производственную площадку по выпуску первой в мире отечественной вакцины от коронавируса. Препарат получил название «ГАМ-КОВИД-ВАК». Вакцину нужно хранить при температуре не ниже −18 градусов и в защищённом от света месте. В широкий оборот препарат поступит в начале 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в России произведена первая партия вакцины от коронавирусной инфекции. 20 августа ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань дал высокую оценку разработанной в России вакцине от COVID-19 и поздравил РФ с завершением регистрации препарата.