Беременным и кормящим женщинам запретят вакцинацию от COVID-19

Беременным женщинам и кормящим матерям прививка от коронавируса противопоказана.
Информация об этом следует из инструкции по медицинскому применению вакцины «Гам-КОВИД-Вак»,
Противопоказания: беременность и период грудного вскармливания, — говорится в ней.
11 августа была зарегистрирована вакцина «Спутник V». Позже российская биофармацевтическая компания «Биннофарм» показала производственную площадку по выпуску первой в мире отечественной вакцины от коронавируса. Препарат получил название «ГАМ-КОВИД-ВАК». Вакцину нужно хранить при температуре не ниже −18 градусов и в защищённом от света месте. В широкий оборот препарат поступит в начале 2021 года.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в России произведена первая партия вакцины от коронавирусной инфекции. 20 августа ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань дал высокую оценку разработанной в России вакцине от COVID-19 и поздравил РФ с завершением регистрации препарата.
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