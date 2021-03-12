Беременных предупредили о двойном риске заболеть тяжёлой формой COVID-19

https://static.news.ru/photo/bdb902a4-833a-11eb-91fb-96000091f725_660.jpg Фото: Olga Semenova/Russian Look

Учёные выяснили, что беременных женщин в 2,1 раза чаще поражает тяжёлая форма новой коронавирусной инфекции (COVID-19), чем остальных представительниц прекрасного пола. Исследованием занимались эксперты Бирмингемского университета (Великобритания). Они изучили итоги 192 экспертиз влияния недуга на дам в положении и детей.

Медики уверены, что будущие мамы в два раза чаще оказывались в реанимации из-за COVID-19, а к аппаратам искусственной вентиляции лёгких пациенток подключали в 2,6 раза чаще остальных гражданок. В материалах говорится, что шанс перенести заболевание в тяжёлой форме выше среди представительниц этнических меньшинств, а также тех, кто страдает от хронических проблем со здоровьем, говорится в публикации журнала BMJ.

Кроме того, специалисты тель-авивской клиники «Ихилов» намерены до конца 2021 года провести полный цикл исследований препарата от тяжёлой формы коронавируса. Первый этап испытаний уже показал высокую эффективность лекарства. При этом лекарство применяли в виде спрея один раз в день. В рамках исследования препарат получили 30 пациентов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что иммунитет к коронавирусу у переболевшего COVID-19 человека может быть не таким выраженным, как у лица, получившего прививку. Эксперт отметил, что существующие разновидности вакцин эффективны против британского и южноафриканского штаммов с небольшими оговорками в случае последней разновидности.