Беременность перестала быть причиной для медотвода от вакцинации

Минздрав России обновил перечень временных рекомендаций о вакцинации взрослого населения от коронавируса. Беременность больше не является причиной для получения медицинского отвода от прививки, сообщает Live 24.

Но кормящие грудью женщины получить медотвод могут. Также перечень Минздрава избавляет от обязательной вакцинации людей, страдающих тяжёлыми аллергическими реакциями и имеющих гиперчувствительность к отдельным компонентом препарата. Помимо этого, медотвод доступен при обострившихся хронических заболеваниях и острой форме иной болезни.

Чтобы получить его, нужно обратиться к лечащему врачу. Он осмотрит пациента и оформит специальную справку, если обнаружит противопоказания. Если противопоказания временны, справка будет действительна месяц.

Ранее Минздрав сообщил, что первым компонентом вакцины от коронавируса в России привиты более 51 млн жителей страны. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он также заявил, что ориентировочно через две недели Минздрав получит заключение о возможности применения вакцины от COVID-19 для детей. NEWS.ru выяснил, почему несовершеннолетним необходимо делать прививки от COVID-19 так же, как и взрослым, и узнал, когда детские вакцины окажутся во всеобщем доступе.