Белый дом отказался комментировать переизбрание Си Цзиньпина

Фото: Yao Dawei/Xinhua/Global Look Press

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не будут комментировать переизбрание Си Цзиньпина генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Она добавила, что Вашингтон при этом настроен на продолжение диалога для «ответственного управления конкуренцией» двух стран. Она отказалась комментировать возможную встречу президента Джо Байдена и Си Цзиньпина на ноябрьском саммите G20 в Индонезии, сообщает РИА Новости.

Мы не будем комментировать внутрипартийную политику КНР... Мы продолжаем усилия, направленные на сохранение открытыми линий коммуникаций, в том числе на уровне лидеров, — рассказала Жан-Пьер.

Она при этом отметила важность продолжения диалога между двумя лидерами.

Президент США Джо Байден в беседе с MSNBC заявил, что американцы вправе беспокоиться за его здоровье перед следующими выборами. На вопрос журналиста о том, должны ли граждане голосовать за него, учитывая возраст и возможные проблемы со здоровьем, глава государства ответил, что избиратели имеют право на беспокойство в отношении людей его возраста.

Байден стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории — в этом году ему исполняется 80 лет. Он регулярно оказывается в неловких ситуациях, комментируя которые, оппоненты американского лидера ссылаются на его возраст и возможные проблемы со здоровьем.