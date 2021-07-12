Белгородская область стала лидером по числу вакцинированных от COVID

Белгородская область вышла на первое место среди российских регионов по количеству вакцинированных от коронавируса. Регион лидирует как по количеству полностью привитых, так и по числу получивших первую дозу препарата, об этом сообщает РБК.

По имеющимся данным, вакцинацию в регионе прошли около 45% населения (686,6 тысячи человек). При этом Белгородская область не выходит из тройки лидеров по вакцинации с мая.

О том, что регион стал первым по количеству привиты в России, на сайте губернатора и правительства сообщалось ещё в середине июля, хотя данных о других регионах в тексте не приводилось. На тот момент власти сообщали о 570 тысячах жителей, сделавших первую прививку от COVID-19, и о 400 тысячах, сделавших вторую прививку. При этом обязательная вакцинация, действующая более чем в четырёх регионах страны, там не вводилась.

Как рассказал в интервью журналу «Холод» врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, в июне руководители ряда предприятий стали выплачивать сотрудникам премии за вакцинацию, что вызвало негатив со стороны людей.

Тогда же появилась идея доплачивать не тем, кто привиается, а тем, кто проводит вакцинацию. В результате дополнительные выплаты получили сотрудники больниц, где план по вакцинации ежедневно достигает 85%. Такая мера, по словам Гладкова, не привела к резкому росту вакцинированных, по позволила не просесть темпам вакцинации.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал сроки достижения коллективного иммунитета к коронавирусу.