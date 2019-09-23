Эрнст Мулдашев, всемирно известный башкирский офтальмолог, заявил, что в Центре офтальмологии республики готовы обследовать и лечить девушку из Армении, слёзы которой кристаллизуются.
Доктор сказал, что в его практике подобных случаев не было, но башкирские врачи приложат все усилия, чтобы помочь пациентке, переговорив предварительно со своими армянскими коллегами, передаёт РИА
Как писал News.ru ранее, врач-офтальмолог Татьяна Шилова объяснила, что 22-летняя жительница Армении Сатеник Каразян начала плакать кристаллами из-за воспалительного процесса.