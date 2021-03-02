Бабкина сравнила борьбу с коронавирусом с войной

https://static.news.ru/photo/dd2a088a-7b66-11eb-93a4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Надежда Бабкина нашла сходство между войной и борьбой с коронавирусом. Народная артистка уверена, что победа будет за людьми.

Я уверена, что мы справимся с этой бедой. По-другому не может быть, ведь мы живём на земле победителей. Если наши предки, отцы и деды одержали победу в таком количестве войн, мы просто не имеем права не победить то, что на нас свалилось в 2020 году, не можем в этой схватке отстать от своих традиций, — сказала Бабкина порталу WomanHit.

Кроме того, артистка пожелала всем жить полной и насыщенной жизнью, как делает она сама.

Ранее Бабкина показала свой новый имидж, чем удивила фанатов. Теперь народная артистка стала появляться в кудрях, в том числе и на съёмках «Модного приговора», писал NEWS.ru.