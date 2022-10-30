Автомобилистам посоветовали замену кофе для сохранения бодрости Врач Тяжельников: автомобилистам для бодрости следует заменить кофе зеленым чаем

Фото: shutterstock

Кофе и энергетические напитки, которые водители часто пьют, чтобы сохранить бодрость за рулем, имеют краткосрочный эффект. После этого проявляется вялость, происходит снижение трудоспособности. По словам главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова, которые приводит РИА Новости, эти напитки лучше всего заменяет зеленый чай. Он бодрит лучше, чем кофе, улучшает концентрацию внимания и снимает усталость.

Не все знают, что зеленый чай содержит одну из разновидностей кофеина — теин, который действует гораздо мягче, но его воздействие более длительное. Поэтому зеленый чай бодрит сильнее, чем кофе, улучшает концентрацию внимания и снимает усталость, а негативных побочных эффектов намного меньше, — рассказал врач.

Что касается кофе и энергетиков, то их потребление следует ограничить. Если же в пути теряется концентрация и хочется спать, врач посоветовал остановиться, умыться холодной водой и сделать физзарядку или порядка 10–15 минут вздремнуть.

Этого хватит, чтобы проснуться бодрым и продолжить путь, — подчеркнул Тяжельников.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин заявил, что употребление алкогольных напитков перед сном в разы ухудшает его качество, вопреки распространенному мнению о том, что крепкие напитки помогают заснуть. По словам врача, после приема спиртного перед сном человек не восстанавливает свои ресурсы должным образом, поскольку алкоголь влияет на фазы сна. Эксперт также дал советы по улучшению качества сна, которые включают в себя отказ от тонизирующих напитков с наступлением вечера, а также принятие теплой ванны незадолго до сна.