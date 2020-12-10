Австралийский диетолог рассказала о лучших продуктах для похудения

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Диетолог из Австралии Линн Уорд назвала свои любимые продукты для похудения. Она отметила, что эффективное сжигание жира происходит за счёт сбалансированного питания и лёгкого дефицита калорий.

По её словам, соблюдение строго диеты не играет такую важную роль в этом процессе, как принято считать, передаёт Daily Mail. Уорд рассказала, что обед или ужин должны включать половину тарелки овощей и салата, четверть тарелки нежирного белка, четверть тарелки углеводов и «ложку» полезных жиров.

Диетолог сообщила, что сохранять стройность её помогает регулярное употребление в пищу овсяных хлопьев, семян чиа, яиц, куриных грудок. Чувство насыщения обеспечивает нерафинированное оливковое масло. По её словам, самым подходящим напитком для тех, кто хочет похудеть, является травяной чай.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врач и телеведущий Сергей Агапкин и доктор Михаил Гинзбург перечислили продукты, употребление которых в вечернее время может стать причиной проблем со здоровьем. По их словам, в этот список можно внести белый хлеб, соленья, колбасы и другие продукты из переработанного мяса.