Австралийские учёные рассказали о вреде антибиотиков

Австралийские учёные рассказали о вреде приёма длительного курса антибиотиков: он сокращает продолжительность жизни и разнообразие микрофлоры кишечника. Результаты исследований опубликованы в журнале Cell Reports.

Результаты говорят о том, что тот тип микробиома, который заселяет кишечник после антибиотиков, обладает возможностью перепрограммирования иммунной системы млекопитающих с длительными последствиями, в том числе и для продолжительности жизни, — подчеркнул ведущий автор исследования Дэвид Линн.

В рамках изучения воздействия препаратов учёные вкалывали подопытным мышам антибиотики, ампициллин и неомицин с раннего до преклонного возраста млекопитающих. По результатам исследования выяснилось, что лекарства сильно сократили разнообразие микробиома кишечника мышей, что привело к засилью всего двух различных типов микроорганизмов, один из которых приводил к сокращению жизни подопытных животных в два раза.

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