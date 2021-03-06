Австралийские учёные научились печатать кости внутри тела человека

https://static.news.ru/photo/c674f662-7f5e-11eb-b56f-96000091f725_660.jpg Фото: Simon Belcher/imageBROKER.com/Global Look Press

Методику восстановления костей на 3D-принтере с минимальным отторжением разработали австралийские учёные. Они намерены выращивать кости прямо в теле человека.

Сотрудники UNSW (Университета Нового Южного Уэльса) заявили, что намерены печатать костный материал прямо внутри тела человека, пишет «Регион online».

В новой технологии будут использовать настоящие клетки организма и 3D-принтер. Для этого создаётся 3D-модель кости человека, которая помещается в принтер. Устройство уже внутри организма создаёт естественную кость. Как утверждают учёные, это вызывает минимальное количество отторжений.

Это первый пример использования керамических материалов, эмулирующих кости с живыми клетками. Новая технология открывает возможность печати костей человека прямо в организме, — заявили учёные.

Ранее стало известно, что одиннадцатиклассник из подмосковного Реутова Даниил Никитин спроектировал и изготовил манипулятор для управления протезом руки. Школьник также напечатал на 3D-принтере сам протез — искусственную кисть.

Разработанный Никитиным манипулятор подходит для людей, у которых нет одной руки. Устройство крепится на здоровую конечность и передаёт её движения на протез. В основе искусственной кисти, которую школьник изготовил в комплекте с манипулятором, используются сервоприводы и гироскопы. Последние работают как компас, но отслеживают не направления на север и юг, а градус наклона. На основе манипулятора можно производить не только протезы, но и другие устройства — например, робота-сапёра, писал NEWS.ru.