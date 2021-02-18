Авиакомпании запрещают тряпичные маски

https://static.news.ru/photo/5cbadf76-71fc-11eb-bccf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупные авиакомпании начинают запрещать тряпичные маски для полётов в самолётах. Маски должны быть обязательно медицинскими.

С 1 февраля 2021 года требование носить только одноразовые медицинские маски респираторы класса FFP2 ввела на всех рейсах авиакомпания Lufthansa. На днях аналогичные правила ввела LATAM Airlines Group (группа авиакомпаний в Южной Америке): маски либо медицинские, либо респираторы типа KN95 или N95 без клапана выдоха, сообщает портал frequentflyers.ru.

В издании считают, что с большой долей вероятности такое требование введут и другие авиакомпании в ближайшее время.

По мнению специалистов, тряпичные маски являются, по сути, бутафорией и никак не защищают от распространения инфекции, если их носит больной. Также запрещены «заменители» масок типа шарфов, носовых платков, бандан и карнавальные маски.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты из Национального института здравоохранения США обнаружили, что ношение масок приносит пользу заразившимся коронавирусом, снижая тяжесть течения заболевания. По словам учёных, маски серьёзно повышают влажность вдыхаемого воздуха, что стимулирует выработку интерферонов — белков, которые выделяются клетками организма в ответ на появление патогена.