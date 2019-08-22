В России увеличивается число людей, больных аутизмом. По данным Минздрава, за последние пять лет данный диагноз стали ставить в два раза чаще. Вылечить аутизм невозможно — помощь больному заключается в смягчении симптомов. Одним из самых трогательных и приятных методов коррекции заболевания считается канистерапия — реабилитация с использованием специально обученных собак.

Этот метод применяется врачами для лечения различных болезней с 60-х годов прошлого века. Идея терапии с участием животных появилась у американского психиатра Бориса Левинсона, который опытным путём установил, что пациенты получают заряд положительных эмоций, когда приходят на сеансы и встречаются с собакой. С тех пор метод начал набирать популярность.

Врачи утверждают, что взаимодействие с собакой способствует развитию умственных и улучшению двигательных функций. Также оно помогает развитию эмоциональной сферы. Канистерапию также используют для лечения ДЦП, гиперактивности, психических заболеваний.

Эксперты говорят: собаки помогают больному человеку наладить контакт с окружающим миром. Она учит любви, принятию и взаимодействию с окружающими.

В России пока мало организаций, которые профессионально занимаются таким лечением. News.ru побывал на занятии в одной из них — ассоциации «Объединённые Энималтерапевты».

Сергей Лантюхов/News.ru

Пушистое белое облако с двумя карими глазами — самоеду Гаврюше сейчас год. Пёс очень дружелюбно относится к людям, даже к тем, кто отмахивается от него и истошно кричит. Это обычная реакция аутиста на непривычный объект. Больные этим недугом — как неприступная крепость, и чтобы она пала, нужна кропотливая работа психологов и педагогов и радушная терпимость самих животных.

Матвею Бородину 15 лет. Мальчик улыбается окружающим и с готовностью поёт на публику песню «Прекрасное далёко». Ещё год назад парень был замкнутым и необщительным. Не отпускал мамину руку и разговаривал только с близкими. Перед собаками он вовсе испытывал панический страх. Касание пушистого хвоста приводило мальчика в ужас.

С Матвеем начали заниматься канистерапией в начале этого года. Вначале он смотрел на животных со стороны, но уже через месяц решился дотронуться. Постепенно мальчик проникся к мохнатым терапевтам любовью. Сейчас он заходит в комнату и сразу обнимает всех собак. На живот самоеду Гаврюше он кладёт голову.

«Как пахнет самоед?» — спрашивает психолог Ольга Богомякова.

«Хорошо пахнет», — говорит мальчик.

По словам мамы Матвея Маргариты Бородиной, с тех пор как Матвея начали лечить с помощью канистерапии, его социальные навыки значительно улучшились.

Проще стал подходить к людям, если раньше была настороженность, то сейчас она исчезла. Или стоял в стороне, или вовсе не замечал тех, кто вокруг. Сейчас спокойно подходит, осматривает всех, — говорит мама.

Сергей Лантюхов/News.ru

У 17-летнего Евгения диагностировали аутизм в три года. Симптомы стандартные — задержка речевого развития и боязнь посторонних людей. Обучение в коррекционной школе не способствовало социализации. Парень до сих пор как в раковине — закрытая поза, взгляд в пол, повторение одних и тех же слов.

«8 июля — День семьи, любви и верности», — повторяет он в 30-й раз информацию, прочитанную в Интернете.

Мама уговаривает его отвлечься от смартфона и обратить внимание на собаку. Гаврюша делает робкие попытки вступить с ним в контакт, но мальчик кричит и машет руками. Будто видит призрака. Собака ведёт себя правильно, на общении не настаивает. Весь сеанс канистерапии парень так и просидел у стенки. Но позже выяснилось, что эффект от занятия всё-таки есть.

«Мы купим большого щенка», — неожиданно говорит парень маме, растягивая слова.

«А что ты будешь делать с ним?» — спрашивает мама Лариса.

«Кормить... и играть», — сообщает молодой человек.

Мама удивлена. Впервые в жизни её сын высказал желание заботиться о ком-то. Собаку Лариса обязательно купит. Она хватается за любой шанс социализировать парня.

Самой главной задачей работы с детьми с расстройствами аутистического спектра является их социализация. Собака аккуратно контактирует с ребёнком, подталкивает его, интересуется, нюхает, ходит за ним, сопровождает ребёнка. Постепенно он начинает замечать собаку. Тогда мы поручаем разные задания: водить собачку на поводке, кормить её, гладить, ощупывать. Постепенно ребёнок от собаки начинает переводить своё внимание на человека. Это как раз то, чего мы добиваемся. Ольга Богомякова психолог, специалист по канистерапии

Что такое аутизм

Точная причина развития аутизма не установлена. Наряду с различными гипотезами существует предположение о влиянии недоношенности ребёнка на развитие заболевания. Также рассматривается вероятность увеличения рисков развития аутизма у малышей, рождённых мамами старше 40 лет. А вот прямой связи аутизма с профилактическими прививками учёными не найдено. Популярная среди мам теория о том, что у вакцинированных детей расстройства аутистического спектра встречаются чаще, не подтверждены исследованиями.

Аутизм — коварное заболевание. Его невозможно выявить у плода внутриутробно. Также нельзя диагностировать недуг сразу после рождения. Болезнь «преподносит сюрприз» примерно в возрасте полутора лет. Родители начинают замечать странные симптомы — малыш не говорит, избегает общения и зрительного контакта, слишком нервно реагирует на громкие звуки.

Все патологические процессы, происходящие в мозгу у больных аутизмом людей, до сих пор не изучены. Например, у некоторых аутистов отмечается избыток локальных связей между нейронами во всей коре головного мозга. У других нарушена работа системы зеркальных нейронов. Это клетки головного мозга, которые возбуждаются как при выполнении определённого действия, так и при наблюдении за выполнением этого действия другими. Также известно, что мозг у аутистов в среднем весит больше обычного и занимает больший объём.