В России увеличивается число людей, больных аутизмом. По данным Минздрава, за последние пять лет данный диагноз стали ставить в два раза чаще. Вылечить аутизм невозможно — помощь больному заключается в смягчении симптомов. Одним из самых трогательных и приятных методов коррекции заболевания считается канистерапия — реабилитация с использованием специально обученных собак.
Этот метод применяется врачами для лечения различных болезней с 60-х годов прошлого века. Идея терапии с участием животных появилась у американского психиатра Бориса Левинсона, который опытным путём установил, что пациенты получают заряд положительных эмоций, когда приходят на сеансы и встречаются с собакой. С тех пор метод начал набирать популярность.
Врачи утверждают, что взаимодействие с собакой способствует развитию умственных и улучшению двигательных функций. Также оно помогает развитию эмоциональной сферы. Канистерапию также используют для лечения ДЦП, гиперактивности, психических заболеваний.
Эксперты говорят: собаки помогают больному человеку наладить контакт с окружающим миром. Она учит любви, принятию и взаимодействию с окружающими.
В России пока мало организаций, которые профессионально занимаются таким лечением. News.ru побывал на занятии в одной из них — ассоциации «Объединённые Энималтерапевты».
Пушистое белое облако с двумя карими глазами — самоеду Гаврюше сейчас год. Пёс очень дружелюбно относится к людям, даже к тем, кто отмахивается от него и истошно кричит. Это обычная реакция аутиста на непривычный объект. Больные этим недугом — как неприступная крепость, и чтобы она пала, нужна кропотливая работа психологов и педагогов и радушная терпимость самих животных.
Матвею Бородину 15 лет. Мальчик улыбается окружающим и с готовностью поёт на публику песню «Прекрасное далёко». Ещё год назад парень был замкнутым и необщительным. Не отпускал мамину руку и разговаривал только с близкими. Перед собаками он вовсе испытывал панический страх. Касание пушистого хвоста приводило мальчика в ужас.
С Матвеем начали заниматься канистерапией в начале этого года. Вначале он смотрел на животных со стороны, но уже через месяц решился дотронуться. Постепенно мальчик проникся к мохнатым терапевтам любовью. Сейчас он заходит в комнату и сразу обнимает всех собак. На живот самоеду Гаврюше он кладёт голову.
«Как пахнет самоед?» — спрашивает психолог Ольга Богомякова.
«Хорошо пахнет», — говорит мальчик.
По словам мамы Матвея Маргариты Бородиной, с тех пор как Матвея начали лечить с помощью канистерапии, его социальные навыки значительно улучшились.
Проще стал подходить к людям, если раньше была настороженность, то сейчас она исчезла. Или стоял в стороне, или вовсе не замечал тех, кто вокруг. Сейчас спокойно подходит, осматривает всех, — говорит мама.
У 17-летнего Евгения диагностировали аутизм в три года. Симптомы стандартные — задержка речевого развития и боязнь посторонних людей. Обучение в коррекционной школе не способствовало социализации. Парень до сих пор как в раковине — закрытая поза, взгляд в пол, повторение одних и тех же слов.
«8 июля — День семьи, любви и верности», — повторяет он в 30-й раз информацию, прочитанную в Интернете.
Мама уговаривает его отвлечься от смартфона и обратить внимание на собаку. Гаврюша делает робкие попытки вступить с ним в контакт, но мальчик кричит и машет руками. Будто видит призрака. Собака ведёт себя правильно, на общении не настаивает. Весь сеанс канистерапии парень так и просидел у стенки. Но позже выяснилось, что эффект от занятия всё-таки есть.
«Мы купим большого щенка», — неожиданно говорит парень маме, растягивая слова.
«А что ты будешь делать с ним?» — спрашивает мама Лариса.
«Кормить... и играть», — сообщает молодой человек.
Мама удивлена. Впервые в жизни её сын высказал желание заботиться о ком-то. Собаку Лариса обязательно купит. Она хватается за любой шанс социализировать парня.
Что такое аутизм
Точная причина развития аутизма не установлена. Наряду с различными гипотезами существует предположение о влиянии недоношенности ребёнка на развитие заболевания. Также рассматривается вероятность увеличения рисков развития аутизма у малышей, рождённых мамами старше 40 лет. А вот прямой связи аутизма с профилактическими прививками учёными не найдено. Популярная среди мам теория о том, что у вакцинированных детей расстройства аутистического спектра встречаются чаще, не подтверждены исследованиями.
Аутизм — коварное заболевание. Его невозможно выявить у плода внутриутробно. Также нельзя диагностировать недуг сразу после рождения. Болезнь «преподносит сюрприз» примерно в возрасте полутора лет. Родители начинают замечать странные симптомы — малыш не говорит, избегает общения и зрительного контакта, слишком нервно реагирует на громкие звуки.
Все патологические процессы, происходящие в мозгу у больных аутизмом людей, до сих пор не изучены. Например, у некоторых аутистов отмечается избыток локальных связей между нейронами во всей коре головного мозга. У других нарушена работа системы зеркальных нейронов. Это клетки головного мозга, которые возбуждаются как при выполнении определённого действия, так и при наблюдении за выполнением этого действия другими. Также известно, что мозг у аутистов в среднем весит больше обычного и занимает больший объём.