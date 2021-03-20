Астролог назвала даты рождения тех, кто сможет похудеть до конца апреля

Астролог Василиса Володина назвала даты рождения тех, кто сможет похудеть до конца апреля без значительных усилий и серьёзных душевных мук. Информация опубликована в её Instagram.
По мнению астролога, успешно избавиться от лишних килограммов
Однако Володина призывает никого не расслабляться, ибо для достижения стройности одной только «звёздной» удачи недостаточно.
Один маленький аспект Сатурна к Солнцу (расчёт делался на основании этого) не компенсирует зажор длиной в месяц, если пойти именно этим путём, — подчеркнула астролог.
Ранее популярный российский астролог Василиса Володина представила гороскоп на март 2021 года. По её расчётам, некоторым группам людей в первый весенний месяц будет сопутствовать особый успех. Об этом писал NEWS.ru.