https://static.news.ru/photo/ae606d10-6dc4-11ea-83ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) зафиксировала повышенный спрос на парацетамол. Фармацевты связали ажиотаж с ошибочной информацией об эффективности жаропонижающего препарата против коронавирусной инфекции.

Власти Австралии, Франции и Швейцарии уже ограничили продажу безрецептурных препаратов, в том числе парацетамола. Граждане этих стран могут купить не больше упаковки на человека. Российские фармпредприятия начали подстраиваться под возросший спрос, пишет РИА Новости.

Предприятия готовы работать в три смены, субстанции есть, всё наладится. Это вопрос даже не недель, а дней. Поэтому не стоит покупать препараты впрок. Дефицита не будет, — заявил изданию председатель координационного совета РААС Евгений Нифантьев.

По его словам, любое упоминание в СМИ препарата, который якобы лечит какое-либо обсуждаемое заболевание, приводит к «сметанию» этого лекарства с аптечных полок. Парацетамол, добавил фармацевт, лишь снимает часть симптомов инфекции, но не избавляет от коронавируса.

Нифантьев призвал не вводить людей в заблуждение.

Как писал NEWS.ru, коронавирусную инфекцию в России выявили у 495 человек, из которых 22 уже выздоровели и выписались. За минувшие сутки число заражённых выросло на 57 человек.

В мире обнаружили 387 тысяч инфицированных. Умерли 16,7 тысячи, более 101 тысячи выздоровели. Инфекция привела к повсеместному закрытию границ, сокращению авиаперелётов, обвалам на фондовых рынках и спровоцировала падение цен на углеводороды.

Россия ответила на мировую пандемию закрытием границ для иностранцев и отменой массовых мероприятий в крупных городах. Власти Москвы, где выявлено большинство заражённых, объявили режим повышенной готовности.