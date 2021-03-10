Аромат салона нового авто оказался опасен для здоровья

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Учёные из Калифорнийского университета в Риверсайде (США) заявили, что всего за 20 минут пребывания в новой машине водитель или пассажир могут получить максимальную суточную дозу вредных веществ.

Основной вред исходит от ткани, пластика и клея, которые выделяют пары бензола и формальдегида. Эти вещества могут спровоцировать нарушения в работе центральной нервной системы, бронхиальную астму и другие серьёзные заболевания. Кроме того, в салоне нового автомобиля также присутствуют пары фталатов и хлорсодержащих органофосфатов, которые накапливаются в организме и очень опасны для здоровья, пишет Environmental International.

По словам доцента кафедры гигиены Сибирского государственного медицинского университета Ирины Одинцовой, концентрация опасных паров в салоне автомобиля представляет опасность примерно в течение полугода. В этот период необходимо чаще проветривать авто, чаще протирать салон тканью, не допускать его нагрева и не сидеть в машине, когда она припаркована, сообщает РИА Новости.

В салонах новых машин может содержаться более 200 химических соединений, в том числе тяжелые металлы и летучие органические вещества, которые в определенных количествах опасны для здоровья, а некоторые из них — формальдегид и бензол — относятся к канцерогенам, — подчеркнула специалист.

Ранее канадские учёные заявили, что взаимодействие с бытовой химией ведёт к развитию астмы и одышки у детей до трёх лет. По мнению специалистов, это связано с нарушениями в работе иммунной системы.