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Чукотский автономный округ и Республика Тыва остаются лидерами по числу заболеваний туберкулёзом и по количеству смертей от него. Вместе с тем в целом по России это заболевание фиксируют всё реже.

Наиболее благополучная ситуация складывается в Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесии, Белгородской и Рязанской областях. По сравнению с данными за 2017 год, по итогам прошлого года заболеваемость сократилась на 8,1% — с...