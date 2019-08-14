Известный артист Армен Джигарханян попал в реанимацию из-за обострения давнего заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности.
Сейчас легендарный артист находится в одной из московских больниц под наблюдением врачей, сообщает Telegram-канал
Медики и близкие Джигарханяна пока не прокомментировали, как чувствует себя артист.
Ранее News.ru писал, что известному певцу Андрею Лысикову, выступающему под псевдонимом Дельфин, стало плохо в студии звукозаписи в центре Москвы. Исполнитель потерял сознание. В данное время врачи оказывают ему помощь, решается вопрос о госпитализации в одну из больниц столицы