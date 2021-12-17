«Арматура и гвозди»: стоматолог рассказал о вредных для зубов продуктах

Не существует таких продуктов питания, кроме арматуры и гвоздей, которые будут моментально наносить непоправимый вред человеческим зубам, заявил стоматолог Сергей Тюрин. Однако он уточнил, что некоторые продукты всё-таки могут стать причиной визита к стоматологу, если потреблять их в большом количестве, пишет «Слово и Дело».

На самом деле, из таких продуктов, которые однозначно и ни в коем случае нельзя есть, можно перечислить только арматуру и гвозди. Потому что они будут физически ломать зубы. Если же говорить о продуктах питания, которые убивают буквально все вокруг себя — таких нет. Однако важно понимать, что если есть те или иные продукты в большом количестве, это может так или иначе навредить зубам, — заверил Тюрин.

По его словам, чрезмерное потребление сахара может привести к образованию кариеса, а наличие богатой клетчаткой растительной еды в рационе станет причиной стёсывания зубов. Он порекомендовал по возможности ограничить потребление сахара: в связи с этим он посоветовал изучать состав продуктов на наличие этого ингредиента.

Ранее стоматолог Дмитрий Дедков рассказал, что чистка зубов дважды в день, использование ирригатора, а также применение щёток с мягкой щетиной помогут сократить расходы на посещение стоматологического кабинета. Он добавил, что использование зубной нити является обязательным условием здоровых зубов.