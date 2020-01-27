Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила поверить обеспеченность российских аптек противовирусными препаратами на фоне эпидемии коронавируса в Китае.

[Предусмотреть] наличие в медицинских организациях и аптечной сети запаса противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты, — отмечено в поручении Поповой.

Санитарное ведомство разработает и передаст в регионы план мероприятий по предупреждению завоза в Россию и распространения коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, российские авиаперевозчики начали отменять рейсы в КНР, где эпидемия коронавируса охватила более 2,4 тысячи человек. Очагом заражения стал многомиллионный город Ухань, но вирус распространился в большинстве регионов Китая. К 27 января более 80 заболевших погибли.

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