https://static.news.ru/photo/2e1b6518-410c-11ea-b78e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила поверить обеспеченность российских аптек противовирусными препаратами на фоне эпидемии коронавируса в Китае.

[Предусмотреть] наличие в медицинских организациях и аптечной сети запаса противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты, — отмечено в поручении Поповой.

Санитарное ведомство разработает и передаст в регионы план мероприятий по предупреждению завоза в Россию и распространения коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, российские авиаперевозчики начали отменять рейсы в КНР, где эпидемия коронавируса охватила более 2,4 тысячи человек. Очагом заражения стал многомиллионный город Ухань, но вирус распространился в большинстве регионов Китая. К 27 января более 80 заболевших погибли.