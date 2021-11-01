Антрополог объяснила недоверие граждан к российским вакцинам

Многие россияне не вакцинируются отечественными вакцинами от коронавируса из-за того, что не доверяют правительству и производителям препаратов. Об этом Live 24 рассказала антрополог Александра Архипова. При этом заболеваемость и смертность в стране продолжают расти.

Они думают, что мы не можем ожидать ничего хорошего от правительства... и что наши лаборатории неспособны производить аспирин, не говоря уже о хорошей вакцине, — объяснила Архипова.

Её мнение подтвердили опрошенные журналистами респонденты. 52-летний бизнесмен заявил, что российские власти врут людям на самые разные темы, поэтому нет причин доверять им сейчас. А 54-летняя финансовый аналитик Светлана Жетлухиная, переболевшая коронавирусом, считает научные данные о «Спутнике V» недостаточными.

Тем временем уже 71-я страна одобрила применение этой вакцины и её варианта «Спутник Лайт». Ей стала Камбоджа.

Ранее стало известно, что ВОЗ возобновила процесс преквалификации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения. Процедура идёт в соответствии с графиком и вступает в завершающую стадию.