Антивитамины могут стать новым оружием против супербактерий

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Учёным приходится искать альтернативу антибиотикам из-за того, что их польза не всегда сопоставима с побочными эффектами, которые приводят к разрушительным результатам. На смену им может прийти новое оружие — соединения, которые близки к витаминам по химическому составу, но обладающие противоположным действием.

Эксперты считают, что в поисках альтернативы витаминам прежде всего внимание нужно обратить на так называемые антивитамины, пишет New Atlas. В их число входит 2-метокситиамин, который вырабатывают бактерии для того, чтобы убивать появляющихся в своей среде микробов-конкурентов. Команда учёных во главе с Каем Титтманом решила выяснить, как он работает для того, чтобы адаптировать его в антибиотик.

Лишь один дополнительный атом в антивитамине действует как песчинка в сложной зубчатой ​​системе, блокируя её точно настроенную механику, — рассказал автор исследования.

Помимо этого, учёные выяснили, что белки в организме или совсем не связываются с антивитаминами, или делают это без вреда для них. Таким образом открытие показало, что молекула способна лечь в основу антибиотика и использоваться человеком. Но, подчеркнули учёные, для этого потребуется гораздо больше исследований.

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