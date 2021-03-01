Антитела, способные бороться с COVID-19, образуются лишь у 50% переболевших

https://static.news.ru/photo/a59e12c4-7a91-11eb-a7d7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нейтрализующие коронавирус антитела образуются только у 50% перенёсших инфекцию. Об этом заявил академик РАН Александр Караулов.

Оказалось, что только у 50% перенёсших COVID-19 имеются антитела, которые являются вируснейтрализующими, — цитирует его ТАСС.

Караулов добавил, что это значит, что только у половины пациентов антитела способны подавлять связывание белка RBD — части вируса, которой он прикрепляется, — с рецептором клетки. Получается, что титр антител не всегда коррелируется с их способностью препятствовать инфицированию.

Он призвал усилить врождённый иммунитет. По мнению Караулова для этого нужно заниматься физкультурой, вести нормальный образ жизни, хорошо спать, поднять свой психоэмоциональный статус.

Ранее в США выявили гибридный штамм коронавируса. Он образовался при слиянии двух других видов патогена. Впервые «гибрид» заметила врач Бетт Корбер, работающая в Лос-Аламосской национальной лаборатории США. Она утверждает, что новый штамм произошёл от слияния двух штаммов: британского B.1.1.7 и зародившегося в США B.1.429. Пока что исследователям известен всего один случай заражения гибридной формой коронавируса. Тем не менее медики опасаются, что новый вид коронавируса может привести к ещё большему числу заражений.

Как сообщал NEWS.ru, в ВОЗ ранее предупредили, что география распространения новых штаммов коронавируса продолжает активно расширяться. Несмотря на улучшение общей статистики по распространению заболевания в последние недели, новые штаммы COVID-19 продолжают выявлять в различных странах.