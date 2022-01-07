Антитела к COVID-19 признали опасными для человека

Американские учёные из Института сердца в Лос-Анджелесе установили, что антитела, которые возникают у переболевших коронавирусом людей, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. По словам специалистов, антитела способны вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи, а также нервной системы. Об этом сообщает Journal of Translational Medicine.

Речь идёт об аутоантителах, которые взаимодействуют с антигенами собственного организма. В исследовании приняли участие 177 добровольцев из медицинской сферы, которые переболели коронавирусом до появления вакцин. У испытуемых в течение полугода появлялись стойкие антитела, которые работали неправильно.

Ранее заслуженный врач России Геннадий Онищенко заявил, что новый штамм коронавируса «дельтакрон», который обнаружили на Кипре, не является результатом взаимодействия двух штаммов. Он пояснил, что новый вариант COVID-19 сохранил мутации «дельты», но также похож на «омикрон».

При этом он отметил, что опасность нового штамма должны оценить специалисты ВОЗ. Он также напомнил, что вакцинация и ревакцинация являются наиболее цивилизованными и эффективными способами защитить себя и своих близких от коронавируса.