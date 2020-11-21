Антисептик, из-за которого погибли россияне, снимут с продажи

https://static.news.ru/photo/a10e85d2-2ca7-11eb-8ec7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Антисептик, после приёма которого скончались семь человек, снимут с продажи в Якутии. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям снять с реализации антисептические средства производства ИП Калинин А. В., Свердловская область, — говорится в постановлении главного санитарного врача республики Маргариты Игнатьевой.

Ранее стало известно, что семеро жителей села Томтор Таттинского района Якутии скончались после того, как выпили антисептик. Отравление получили девять человек. Состояние двух пострадавших медики оценивают как крайне тяжёлое. Они находятся в коме. Пациентами являются 48-летняя женщина и 32-летний мужчина.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Сейчас в регионе проводятся рейды по изъятию данного препарата из торговых точек.

Уже найдена продукция объёмом более 200 литров в двух районах республики. Прокуратура субъекта проводит проверку по соблюдению законодательства о защите прав потребителей, писал NEWS.ru.