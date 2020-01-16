https://static.news.ru/photo/464f1b18-3868-11ea-b3c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пациенты московских поликлиник получили доступ к своим электронным медицинским картам. Председатель комитета госуслуг столицы Елена Шинкарук в беседе с NEWS.ru рассказала о функциях, которые введут до конца 2020 года.

В неё (электронную карту. — NEWS.ru) можно будет вносить результаты анализов и заключений, полученные в частных клиниках. Люди в том числе смогут наполнять карту информацией самостоятельно, — сообщила Шинкарук.

Она добавила, что «прорабатывается возможность передачи данных в медкарту с гаджетов». Имеются в виду показатели здоровья, измеренные с помощью специальных мобильных приложений.

Чиновница отметила, что информация о ВИЧ-статусе человека и его сексуальной ориентации в электронной медкарте отражена не будет. Данные являются конфиденциальными.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство здравоохранения России разработало медицинскую карту ВИЧ-положительного пациента, которая унифицирует учёт людей с вирусом иммунодефицита человека в стране.