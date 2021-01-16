Анестезиолог рассказал, можно ли умереть во время наркоза

Анестезиолог Александр Калмыков назвал беспочвенными многие страхи пациентов перед операциями.
Приборы контролируют глубину анестезии, то есть концентрацию ингаляционного или внутривенного анестетиков. Пациент не может проснуться, если этого не захочет доктор, — отметил Калмыков в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Он также добавил, что применение общего наркоза не является опасным. Риск смерти из-за анестезии составляет один случай к 200 тысячам плановых операций.
Ранее NEWS.ru писал, что врач-диетолог Анна Белоусова предупредила, что во время лечения от коронавируса следует отказаться от употребления грейпфрутов. Цитрусовый фрукт, а также его сок противопоказаны и людям с онкологическими, кардиологическими заболеваниями.
Рекомендацию о запрете на грейпфруты Белоусова объясняет тем, что в медикаментах содержится вещество нейрогенин. В сочетании с фруктом в лучшем случае снизится действие препарата, однако могут быть и непредвиденные последствия.