Анестезиолог рассказал, можно ли умереть во время наркоза

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Анестезиолог Александр Калмыков назвал беспочвенными многие страхи пациентов перед операциями.

Приборы контролируют глубину анестезии, то есть концентрацию ингаляционного или внутривенного анестетиков. Пациент не может проснуться, если этого не захочет доктор, — отметил Калмыков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он также добавил, что применение общего наркоза не является опасным. Риск смерти из-за анестезии составляет один случай к 200 тысячам плановых операций.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-диетолог Анна Белоусова предупредила, что во время лечения от коронавируса следует отказаться от употребления грейпфрутов. Цитрусовый фрукт, а также его сок противопоказаны и людям с онкологическими, кардиологическими заболеваниями.

Рекомендацию о запрете на грейпфруты Белоусова объясняет тем, что в медикаментах содержится вещество нейрогенин. В сочетании с фруктом в лучшем случае снизится действие препарата, однако могут быть и непредвиденные последствия.