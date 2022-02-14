Андролог перечислил симптомы андропаузы у мужчин

Андропауза, или дефицит тестостерона , у мужчин характеризуется снижением количества и качества половых актов, а также понижением либидо, считает андролог Евгений Греков. Помимо этого, представители сильного пола начинают «дряхлеть», так как снижается их сила, пишет Pravda.Ru.

Третье — это психика. Когда-то классный, смешной, замечательный молодой человек доходит чуть не до дурдома. Мужик, который всегда перешагивал через все проблемы, начинает ходить к психологам. Из крепкого мужика он превратился в слезливого дяденьку: начинает советоваться со всеми, не может принять решение, — рассказал Греков.

Четвёртым признаком андропаузы являются проблемы со сном. Это происходит по той причине, что тестостерон поддерживает уровень мелатонина. Когда уровень тестостерона снижается, мужчины подолгу не могут заснуть. Кроме того, тестостерон может снижаться на фоне хронических стрессов, вызванных безденежьем или коронавирусом, резюмировал Греков.

Ранее врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук перечислил вредные для мужского здоровья продукты. Такая еда отрицательно сказывается на тестостероне, и её стоит вовсе исключить из рациона.