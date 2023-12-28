В России будут производить аналог датского препарата без разрешения Кабмин одобрил выпуск в РФ аналог «Оземпика» без согласия Дании

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Правительство выдало фармкомпании «Герофарм» принудительную лицензию на препарат от диабета «Семавик», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу производителя. Лекарство является аналогом датского препарата «Оземпик». Согласно решению кабмина, компания сможет на протяжении года выпускать лекарство без разрешения владельца патента.

Правительство РФ выдало «Герофарму» принудительную лицензию на препарат «Семавик». <...> «Герофарм» в течение одного года сможет выпускать препарат с семаглутидом без согласия владельца патентов, — сообщили в компании.

«Оземпик» с марта 2023 года практически полностью исчез из российских аптек. Поставки «Семавика» запланированы уже на декабрь. Первая партия составит около 250–300 тысяч упаковок.

Ранее исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков заявлял, что выход на российский рынок инновационных зарубежных препаратов без повторных локальных клинических исследований будет возможен уже в 2024 году. По его словам, вся документация для легализации этой практики почти готова. Он рассказал, что входящие в AIPM зарубежные фармкомпании продолжают поставлять препараты на российский рынок в соответствии с данными гарантиями. Шипков отметил, что за полтора года производители накопили опыт решения логистических проблем, параллельно с традиционными маршрутами прорабатывают запасные пути. Практически весь ассортимент препаратов производители обеспечивают.