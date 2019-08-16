https://static.news.ru/photo/241bf1b0-c0e0-11e9-bd5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kimimasa Mayama-Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) после взрыва в Северодвинске обследовали 91 медицинского работника и не выявили ни у одного превышения допустимого уровня радиационного облучения.

Всего обследован 91 человек из числа специалистов ОКБ (областной клинической больницы. — News.ru) Архангельска. В результате ни в одном случае не выявлено превышения допустимых уровней радиоактивности, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минздрава России.

В ведомстве уточнили, что обследование врачей, оказывавших помощь в ликвидации последствий аварии, было проведено по поручению министра здравоохранения страны Вероники Скворцовой.

Ранее News.ru писал, что по данным некоторых СМИ, после взрыва радиационный фон в окрестностях Северодвинска превысил норму в 16 раз. Пострадавшие прибыли в больницу обнажёнными и завёрнутыми в пластиковые пакеты, что вызвало подозрения у медперсонала. Врачи были в ярости из-за того, что власти не уведомили их об опасности.

На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошли взрыв и возгорание изделия. По официальным данным оборонного ведомства, в результате погибли два человека, четверо пострадали. В Минобороны уточнили, что выброса вредных веществ не зафиксировано, а радиационный фон в районе ЧП находится в пределах нормы, писал News.ru.