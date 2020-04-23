Аналитики из Сингапура заявили о прохождении Россией пика эпидемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/3c7e54ac-887a-11ea-aa38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия уже прошла пик эпидемии коронавируса, считают аналитики из Университета технологий и дизайна (SUTD) в Сингапуре. По их данным, наивысшая точка заболеваемости COVID-19 пришлась на 24 апреля.

Свои выводы учёные основывают на математической модели распространения инфекции, которая описывает динамику роста числа восприимчивых к заболеванию, заразившихся и выздоровевших. Отмечается, что 24 апреля было зафиксировано 5966 новых случаев.

Также аналитики вычислили, что вспышка коронавируса в России завершится к 20 мая на 97%. Полное окончание эпидемии произойдёт, по их подсчётам, 20 июля.

За последние сутки в России число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией возросло на 6198 человек. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых диагнозов приходится на Москву — 2871 случай, в Подмосковье обнаружено 638 заболевших COVID-19, следом идут Нижегородская область и Дагестан — с 207 и 167 диагнозами соответственно.

Таким образом, всего на 27 апреля в России зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 794 летальных исхода, выздоровели 7346 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Сбербанке создали математическую модель развития пандемии коронавируса и пришли к выводу, что пик заражения в России будет достигнут в период с 5 по 10 мая.