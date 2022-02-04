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Американский врач назвала неприятную особенность «омикрона»

Врач США Мелани Свифт: «омикроном» можно заразиться уже через 45 дней после первой болезни
10:35, 04 февраля 2022
Американский врач назвала неприятную особенность «омикрона» Фото: Gianni Schicchi/XinHua/Global Look Press
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У переболевших коронавирусом людей есть шанс заразиться «омикроном» уже через 45 дней после первой болезни. В течение же первых шести недель шанс заразиться крайне низок, однако по-прежнему существует, сообщила в эфире радио Minnesota американский эксперт в вопросах вакцинации от COVID-19 Мелани Свифт.

Врач рассказала, что обычно перенёсшие коронавирусную инфекцию защищены от повторных заражений на 90 дней, однако с приходом «омикрона» тенденция изменилась — люди стали заболевать ранее чем через три месяца.

По нашим наблюдениям, в течение первых шести недель после заражения COVID-19 повторное заболевание случается крайне редко. Поэтому люди могут предполагать, что они защищены от инфекции в течение примерно полутора месяцев, — заявила эксперт. 

Ранее российский вирусолог Максим Скулачёв заявил, что у перенёсших коронавирус в тяжёлой или средней форме пациентов повышается вероятность инсульта и метаболических нарушений организма, например диабета. По его мнению, такие последствия COVID могут сократить длительность жизни и привести к преждевременной смерти.

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