https://static.news.ru/photo/f45f8e86-bfaa-11e9-a7cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Учёные из Принстонского университета в США решили исследовать, взаимосвязаны ли счастье и деньги. Проанализировав данные опроса жителей США об их благосостоянии — Gallup-Healthways Well-Being Index, исследователи пришли к выводу, что счастье всё же можно купить за деньги. Об этом сообщил портал «Здоровье.Mail.ru».

В попытке понять, можно ли купить счастье, учёные из Принстонского университета проанализировали оба этих понятия и их связь с деньгами, — сообщает интернет-издание.

В исследовании приняли участие около 450 тысяч американцев. Они отвечали на вопросы о деньгах, доходе, о том, что им дарит радость и счастье. Большинство опрошенных — 85% назвали себя счастливыми, потому что испытывают положительные эмоции.

Учёные пришли к выводу, что деньги могут подарить людям чувства безопасности и защищённости, заставить чувствовать себя увереннее, уменьшить количество стресса, а также принести другие положительные эмоции, отмечает издание.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные обнаружили, что люди, нашедшие смысл жизни, живут дольше и счастливее, чем те, кто пока ещё в поиске.