https://static.news.ru/photo/88691f18-63b4-11ea-839d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eric Herchaft/Keystone Press Agency/Global Look Press

Показатель смертности от коронавируса COVID-19 в десять раз превышает смертность от сезонного гриппа. Об этом в США на слушаниях в конгрессе заявил руководитель Института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

У сезонного гриппа показатель смертности составляет 0,1%. В случае коронавируса, когда мы смотрим на все данные, это около 3%. Если вы учтёте все случаи, когда заражение имеет незначительные симптомы, показатель смертности можно скорректировать приблизительно до 1%, — приводит РИА Новости слова эксперта.

Вместе с тем, по словам Фаучи, являющегося главным инфекционным врачом США, смертность от COVID-19 ниже, чем во время эпидемии SARS в 2002-2003 годах. Однако новый вирус распространяется значительно быстрее.



Как писал NEWS.ru, в США число заражённых коронавирусом превышает тысячу человек. По различным данным, жертвами заболевания стали от 28 до 31 человека.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 11 марта, во всём мире заболели более 119 тысяч человек, умерли 4284 человека, вылечились свыше 65 тысяч человек.

В России с начала распространения инфекции коронавирус был выявлен у 20 человек. В Москве COVID-19 заразились 8 человек, в Казани и Липецке — по 3, в Забайкальском крае, Тюменской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Белгороде и Калининграде — по 1 человеку.