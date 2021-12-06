Американские учёные разработали жевательную резинку, нейтрализующую COVID

Учёные Пенсильванского университета и нескольких других научных организаций разработали жвачку, нейтрализующую коронавирус в слюне. После её использования уровни вирусной РНК упали до такой степени, что их стало сложно обнаружить, говорится в сообщении на сайте университета. Теперь специалисты намерены получить разрешение на проведение клинических испытаний.
Автор исследования Генри Дэниэлл до пандемии
Чтобы протестировать её, команда вырастила ACE2 в растениях в сочетании с другим соединением, которое позволяет белку проникать через слизистые поверхности, и включила полученный растительный материал в жевательную резинку со вкусом корицы.
Инкубируя образцы, полученные из мазков из носоглотки от COVID-позитивных пациентов, они показали, что присутствующий ACE2 может нейтрализовать вирусы SARS-CoV-2, — говорится в сообщении.
Учёные заметили, что жевательная резинка предотвращала проникновение вирусов или вирусных частиц в клетки, блокируя рецептор ACE2 в клетках.
Ранее британские учёные из Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) предположили, что пандемия коронавируса продлится в мире как минимум до 2026 года. На протяжении всего этого времени необходимо будет проводить вакцинацию и мониторить данные. Если же принимаемые меры окажутся недостаточно эффективными, то сроки могут увеличиться.