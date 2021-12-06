Американские учёные разработали жевательную резинку, нейтрализующую COVID

Учёные Пенсильванского университета и нескольких других научных организаций разработали жвачку, нейтрализующую коронавирус в слюне. После её использования уровни вирусной РНК упали до такой степени, что их стало сложно обнаружить, говорится в сообщении на сайте университета. Теперь специалисты намерены получить разрешение на проведение клинических испытаний.

Автор исследования Генри Дэниэлл до пандемии изучал белок ACE2 для лечения гипертонии, поскольку тот регулирует функционирование сосудистой системы. В ходе опытов было доказано, что инъекции ACE2 могут снизить вирусную нагрузку у людей с тяжёлыми инфекциями. Теперь же Дэниэлл задался вопросом, может ли жевательная резинка, содержащая растительные белки ACE2, нейтрализовать коронавирус в полости рта.

Чтобы протестировать её, команда вырастила ACE2 в растениях в сочетании с другим соединением, которое позволяет белку проникать через слизистые поверхности, и включила полученный растительный материал в жевательную резинку со вкусом корицы.

Инкубируя образцы, полученные из мазков из носоглотки от COVID-позитивных пациентов, они показали, что присутствующий ACE2 может нейтрализовать вирусы SARS-CoV-2, — говорится в сообщении.

Учёные заметили, что жевательная резинка предотвращала проникновение вирусов или вирусных частиц в клетки, блокируя рецептор ACE2 в клетках.

Ранее британские учёные из Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) предположили, что пандемия коронавируса продлится в мире как минимум до 2026 года. На протяжении всего этого времени необходимо будет проводить вакцинацию и мониторить данные. Если же принимаемые меры окажутся недостаточно эффективными, то сроки могут увеличиться.