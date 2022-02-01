Американские учёные пришли к выводу, что локдауны из-за COVID были не нужны

Учёные американского Университета Джонса Хопкинса провели исследование из которого следует, что локдауны, введённые в 2020 году в США и Европе из-за коронавируса, дали минимальный эффект, сообщает телеканал Fox News. Проанализировав данные федеральных и местных властей, эксперты пришли к выводу, что смертность от этой меры снизилась всего на 0,2%. При этом они вызвали огромные негативные экономические и социальные последствия.

По итогам метаанализа был сделан вывод о том, что локдауны оказали минимальный, а то и близкий к нулевому эффект на состояние здоровья населения, но там, где они вводились, они повлекли огромные экономические и социальные издержки, — цитирует телеканал вывод экспертов Университета Джонса Хопкинса.

Специалисты предлагают отказаться от локдаунов в качестве инструмента противодействия пандемии. Более эффективной мерой им кажется самоизоляция заболевших. Хотя и она не принесла значительных результатов. Смертность благодаря этому снизилась на 2,9%. При этом, эксперты пояснили, что, с одной стороны, эта мера ограничила распространение инфекции, но, с другой, усилила её концентрацию – люди стали заражаться дома от членов своей семьи.

При этом, по данным исследования, локдауны привели к таким негативным последствиям, как рост безработицы, снижение качества образования, увеличение случаев домашнего насилия и передозировки медицинскими препаратами. Только из-за последнего фактора число летальных исходов возросло в США за год на 28,5%.

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в настоящее время в России не идёт речь о локдауне, карантине или каких-то чрезвычайных мерах по противодействию коронавирусу. По её словам, несмотря на рост заболеваемости, в стране используются отработанные противоэпидемические меры.