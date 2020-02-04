Учёные из Университета Калифорнии выяснили, какой вред наносит алкоголь и курение мозгу. Об этом
Исследователи установили, что вредные привычки ведут к преждевременному старению мозга. Они сравнили снимки головного мозга людей без вредных привычек и тех, кто регулярно употреблял алкоголь и никотин.
Выяснилось, что ежедневное выкуривание пачки сигарет в течение года способствует старению мозга на 0,03 года, то есть примерно на 11 дней. Каждый грамм алкоголя, который человек употребляет в день, увеличивает относительный возраст мозга на 0,02 года (примерно на семь дней), — приводит данные исследования газета.
Однако учёные отметили, что старение относительно незаметное у злоупотребляющих вредными привычками по сравнению с теми, кто ведёт здоровый образ жизни.
Как сообщал NEWS.ru ранее, учёные из Кембриджа и Института Сенгера выяснили, что лёгкие восстанавливаются после отказа человека от курения, хотя считалось, что мутации и урон организма сохраняются до смерти бывшего курильщика.
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