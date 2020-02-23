https://static.news.ru/photo/0d28f9d8-5647-11ea-a749-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulrich Niehoff/imageBROKER.com/Global Look Press

Специалисты Гарвардской медицинской школы разработали первую в мире технологию лечения герпеса.

Учёные провели опыт на заражённых человеческих клетках. В результате медики уничтожили как активные вирусы, так и их спящие копии.

До этой разработки герпес считался неизлечимым, так как полностью избавить организм от вирусов считалось невозможным. Таким образом, они оставались в организме на протяжении всей жизни, побороть удавалось только симптомы, передаёт РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что связь между заболеваемостью герпесом и развитием рассеянного склероза ищут с 90-х годов прошлого века. Но исследования много лет являлись противоречивыми. К тому же сам вирус имеет две разновидности — HHV6A и HHV6B. Долгое время наука не умела различать виды инфекции.