Специалисты Гарвардской медицинской школы разработали первую в мире технологию лечения герпеса.
Учёные провели опыт на заражённых человеческих клетках. В результате медики уничтожили как активные вирусы, так и их спящие копии.
До этой разработки герпес считался неизлечимым, так как полностью избавить организм от вирусов считалось невозможным. Таким образом, они оставались в организме на протяжении всей жизни, побороть удавалось только симптомы,
Ранее NEWS.ru писал, что связь между заболеваемостью герпесом и развитием рассеянного склероза ищут с 90-х годов прошлого века. Но исследования много лет являлись противоречивыми. К тому же сам вирус имеет две разновидности — HHV6A и HHV6B. Долгое время наука не умела различать виды инфекции.
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