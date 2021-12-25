Американские учёные: COVID научился обходить антитела

Вирус SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, научился скрываться от иммунной системы человека. С таким заявлением выступили учёные из университета штата Огайо. Эффективность антител снижается из-за того, что патоген распространяется между клетками, ограничивая высвобождение вирусных частиц. В результате антитела не могут устранить инфекцию, говорится на сайте учебного заведения.

По сути это подпольная форма передачи. SARS-CoV-2 может эффективно распространяться от клетки к клетке, потому что в них иммунная система хозяина практически не блокирует его. Мы смогли подтвердить, что передача от клетки к клетке не чувствительна к ингибированию антителами от пациентов с COVID или вакцинированных лиц, — отметил один из авторов исследования, профессор вирусологии и сотрудник Центра исследования ретровирусов при вузе Шана-Лу Лю.

Эксперты подчеркнули, что COVID-19 может сливаться с клеточной мембраной-мишенью, что усиливает его передачу между клетками. Теперь они планируют проследить, насколько такой путь распространения коронавируса в организме устойчив к антителам. После этого можно будет разработать новые препараты для борьбы с этой болезнью.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что симптомы заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон» могут проявиться через три — шесть дней после заражения. Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Татьяна Руженцова отметила, что на сокращение инкубационного периода при «омикроне» по сравнению со штаммом «дельта» указывает быстрый рост числа заболевших в ряде стран.