Американские медики посоветовали реже мыть голову во время пандемии

https://static.news.ru/photo/599abfa8-c40c-11ea-a6ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pexels/pixabay.com

Жирные волосы головы могут помочь защититься от коронавируса, считают учёные из Института глобального здравоохранения США.

По их мнению, частички нового вируса имеют свойство закрепляться на некоторое время на поверхностях, в том числе, на волосах. Как долго вирус сможет удержаться на голове человека, зависит от структуры его волос и внешних факторов, передаёт Life.

Учёные уверены, что процесс проникновения коронавирусной инфекции в организм может остановить кожное сало — естественные жиры кожи головы, выступающие в роли барьера и не дающие частичкам вируса закрепиться на волосах. Таким образом, исследователи пришли к выводу, что в период пандемии коронавируса немного жирные волосы лучше не мыть.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 12,4 млн человек по всему миру, более 557 тысяч умерли, свыше 7,2 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире с 713 936 подтверждёнными диагнозами. На первом месте США — более 3,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 795 тысяч.

Как писал NEWS.ru ранее, на борту самолёта некоторые предоставляемые услуги могут увеличить риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал эксперт по путешествиям Саймон Колдер. По словам специалиста, условия во время перелёта не предполагают соблюдение правил социального дистанцирования.