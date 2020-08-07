Американские медики обнаружили нетипичный симптом коронавируса

https://static.news.ru/photo/9d4bbb9c-d91c-11ea-902b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Медики из США неожиданно обнаружили необычный симптом коронавирусной инфекции.

Согласно статье, опубликованной в издании The American Journal of Emergency Medicine, необычным признаком коронавируса может быть длительная икота.

Медики привели случай, когда пожилой 62-летний житель Чикаго обратился в больницу из-за длительной икоты и у него обнаружили COVID-19. Притом другие симптомы коронавирусной инфекции у него отсутствовали, сообщают «Известия».

Отмечается, что у мужчины был диабет, ишемическая болезнь сердца и гипертония. После положительного результата на COVID-19, мужчине провели обследование лёгких и обнаружили поражение органа. При этом у мужчины не было кашля, болей в горле или других симптомов, указывающих на коронавирус.

Насколько нам известно, это первый отчет о стойкой икоте в качестве жалобы у пациента с положительным результатом на COVID-19 в литературе по экстренной медицине, — привели слова исследователей «Известия».

Как писал NEWS.ru ранее, китайские учёные заявили, что помимо типичных проявлений COVID-19, (жар и кашель), у больных часто наблюдаются неврологические симптомы. Такими симптомами стали: головокружение, головная боль, нарушение вкуса, обоняния, внезапная полная потеря возможности произвольных движений в ноге и руке с одной стороны тела, судороги, расстройство сознания, а также икота. При этом у многих из них не было типичных симптомов COVID-19.