Американская Moderna создаст единую вакцину от гриппа и коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna, занимающаяся разработкой лекарственных средств, объявила о разработке единой вакцины, защищающей от коронавируса и сезонного гриппа, передаёт Reuters. Подобную разработку ведёт и другая американская компания Novavax. Там уже провели тестирование поливакцины и готовятся начать её массовый выпуск.

По словам представителя компании, главным приоритетом Moderna является выведение на рынок вакцины против респираторных заболеваний. Разработчики планируют постоянно обновлять состав препарата в соответствии с распространёнными штаммами.

Комбинированную вакцину от коронавируса и гриппа можно будет вводить однократно, однако сроки её запуска не сообщаются.

Ранее сообщалось, что вакцина, которая будет обеспечивать защиту организма одновременно от коронавируса и гриппа, может появиться в России к концу 2022 года. Об этом рассказал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он пояснил, что технология создания подобных препаратов уже отработана. Сейчас специалисты занимаются тем, что подстраивают её под различные варианты вирусов. Гинцбург добавил, что к клиническим испытаниям комбинированной вакцины центр планирует приступить в начале 2022 года.