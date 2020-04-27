Американка показала видео с задыхающимся от коронавируса 4-летним сыном

https://static.news.ru/photo/707a8116-8890-11ea-b28a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sandro Capatti Parma/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жительница штата Колорадо (США) показала видео со своим 4-летним ребёнком, заболевшим коронавирусом. На нём видно, что мальчик кашляет и ему сложно дышать.

Мать малыша Анна Циммерман говорит, что вся семья соблюдала меры предосторожности и находилась в режиме самоизоляции. Несмотря на это, 21 марта у Линкольна начался лёгкий кашель, пишет Daily Mail.

Спустя семь дней у мальчика повысилась температура. 28 марта ребёнка осмотрел врач и выявил у него воспаление лёгких. Его оставили лечиться в домашних условиях и направили в больницу лишь спустя двое суток, когда у малыша начались серьёзные трудности с дыханием. На второй день нахождения в клинике у Линкольна диагностировали SARS-CoV-2. Лечение принесло положительный эффект, и ребёнок пошёл на поправку.

Ролик был снят на пятые сутки его пребывания в медицинском учреждении. Циммерман выложила в Сеть видео с зараженным сыном, чтобы напомнить окружающим об опасности COVID-19.

27 апреля британские врачи заявили о росте количества детей, попадающих в реанимацию с новым воспалительным синдромом. Его связывают с коронавирусом или с ещё не определённой инфекцией, набравшей силу на фоне COVID-19. Описывается «воспалительное состояние» так: признаки токсического шока, показатели анализов крови как при тяжёлом течении COVID-19, проявления, сходные с болезнью Кавасаки, проблемы с сердцем.

Ранее профессор Университетского колледжа Дублина, врач-инфекционист Карина Батлер рассказала о специфических проявлениях коронавирусной инфекции у детей. Несовершеннолетние, как правило, переносят COVID-19 легче, однако есть и другие симптомы. В частности, у детей могут встречаться насморк и желудочно-кишечные расстройства, такие как диарея и рвота.

Кроме того, родители должны насторожиться, если у ребёнка наблюдаются затруднённое дыхание, значительное снижение физической активности, вялость и существенное снижение употребления воды. При этих симптомах нужно сразу обращаться к медикам. Батлер также отметила, что заболевшие младенцы могут получить осложнения, писал NEWS.ru.