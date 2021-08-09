Американцев затерроризировал невидимый плотоядный клещ

Жителей округа Колумбия (США) терроризирует плотоядный клещ. Размер насекомого составляют 0,02 см в длину, что делает их практически невидимыми невооружённым глазом, пишет The Washington Post.

Укус такого клеща оставляет на коже множество болезненных и зудящих язв. Причём язвы появляются не сразу, а часов через 8–10. Жительница штата Вирджиния призналась, что её семья теперь постоянно использует заживляющие мази, из-за чего весь дом в жирных пятнах.

Мы просыпаемся ночью, царапая кожу. Язвы красные и опухшие, это ужасно выглядит, — сказала Синтия Палмер.

Учёные выяснили, что новые насекомые заполонили округ Колумбия из-за размножившихся цикад, которые откладывают сотни яиц, а клещи ими питаются. Уже с следующем году клещи сами исчезнут, уверяют биологи, но до конца осени этого года сделать ничего нельзя.

В России уберечь себя от укуса обычного клеща можно с помощью правильно подобранной одежды. Одежду для прогулки нужно выбирать такую, чтобы на теле не оставалось неприкрытой кожи. На ноги нужно надеть сапоги или кроссовки.