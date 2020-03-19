https://static.news.ru/photo/b50f834e-69f5-11ea-bc94-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Тестированием населения РФ на COVID-19 займётся Альянс, который был специально для этого создан.

В ходе совещания было объявлено о создании Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19, — говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам селекторного совещания премьера Михаила Мишустина с представителями РФПИ, РСПП, «Яндекс» и Mail.ru Group.

Альянс займётся оперативным тестирования населения с применением лучших доступных технологий. Ведущие российские клиники и сети лабораторий примут участие в этом проекте. Он будет создан на базе системы российско-японских экспресс-тестов. Его запустят в апреле, передаёт «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что выполнять тесты на заражение COVID-19 собирается начать частный медицинский холдинг «Инвитро». При этом уточнялось, что к исследованиям будут подключены четыре лабораторных комплекса группы, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Челябинске. Исследование будет занимать от двух рабочих дней.

Как писал NEWS.ru, китайский Институт исследований лабораторных животных при Академии медицинских наук сейчас проводит испытания восьми вакцин от коронавируса нового типа. Некоторые из них уже показали свою эффективность.