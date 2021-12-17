Альтштейн призвал не допускать не привитых от COVID-19 к новогоднему столу

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Шампанское не стоит закусывать сладким и фруктами, потому что из-за этого алкоголь легче усваивается и человек быстрее пьянеет, заявил диетолог Михаил Гинзбург. Он уточнил, что шампанское быстро опьяняет из-за большого количества пузырьков, даже несмотря на то, что это спиртное считается слабоалкогольным напитком, передаёт «Москва 24».

Шампанское нельзя закусывать сладостями, фруктами и запивать газировкой, потому что в этом случае алкоголь ещё легче всасывается, мы чувствуем очень быстрое опьянение, — пояснил Гинзбург. Вместо этого диетолог порекомендовал закусывать...