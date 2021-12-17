Альтштейн призвал не допускать не привитых от COVID-19 к новогоднему столу

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн призвал россиян во время новогодних торжеств не допускать к праздничному столу не привитых от коронавирусной инфекции. Ранее президент России Владимир Путин порекомендовал россиянам соблюдать рекомендации специалистов в Новый год, поскольку «после первого тоста» все уже забывать про меры предосторожности в борьбе с СOVID-19.
Нужно на застолье допускать людей, переболевших и вакцинированных. Это было бы правильно. Конечно, было бы хорошо, чтобы все носили маски, но это не соответствует нашим обычаям и темпераменту. Надо, чтобы не так много людей собирались, чтобы были не очень большие застолья и к ним не допускали не вакцинированных и не переболевших людей. Никаких мер недостаточно на 100%, но это будет уменьшать возможность распространения инфекции, — сказал Альтштейн в разговоре с NEWS.ru.
Ранее Путин выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, высказался о праздновании Нового года. По его словам, россиянам в этот день хочется встретиться с близкими и пообщаться, но нельзя забывать про рекомендации медиков. Глава государства добавил, что это серьёзный вопрос, «если мы хотим, чтобы у нас было действительно счастливое будущее».