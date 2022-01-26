Альтштейн: препараты против коронавируса и гриппа малоэффективны

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что существующие ныне препараты от коронавируса и гриппа малоэффективны. По его словам, такие противовирусные могут даже нанести ущерб здоровью, пишет URA.ru.

Я вас должен огорчить. Препараты, которые у нас сейчас используются против коронавируса и против гриппа, малоэффективны, если вообще эффективны. Я не стал бы пользоваться ими в профилактических целях, — сказал специалист.

При этом он отметил, что если соответствующие лекарства выписывает врач по факту заболевания, то «деваться некуда», однако самостоятельно принимать их не стоит. По его словам, чтобы защитить себя от заражения нужно носить маски, соблюдать социальное дистанцирование и, по возможности, самоизолироваться.

У нас нет таких препаратов, которые обладали бы надёжным действием, а токсичностью они все обладают, — добавил специалист.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков сообщил, что больные «омикроном» всё реже жалуются на повышенную температуру. Она остаётся основным симптомом, но встречается не больше чем у половины пациентов, сказал врач.