Альтштейн назвал сроки выхода России на плато по коронавирусу

Россия может выйти на плато по коронавирусу примерно через несколько недель, заверил вирусолог Анатолий Альтштейн. При этом само плато, по его словам, может длиться достаточно долго, пишет Lenta.ru.

Я надеюсь, что он (подъём заболеваемости. — NEWS.ru) через пару недель должен остановиться. А плато может тянуться довольно долго. По крайней мере это может быть и февраль, и март. То есть до весны, вполне возможно, — подчеркнул Альтштейн.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъём заболеваемости COVID-19 в России продолжается, почти 90% больных заразились уже внутри страны. Глава ведомства отметила, что в настоящее время показатели заболеваемости COVID-19 растут в 82 регионах страны.

Накануне в России за сутки было выявлено 67 809 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем за всё время пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 24 января и составил 65 109 случаев. Общее количество заболевших с начала пандемии превысило 11,2 млн человек. За 24 часа скончался 681 человек.